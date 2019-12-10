Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?
Son Dakika Dünya Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler? - Son Dakika Dünya

Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?

6 saat önce

Patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümünün ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci 11 Aralık günü yapılacak olan oylamayla sonuçlanacak.

Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?, System.String[]

Patrik Mesrob Mutafyan'ın ölümünün ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci 11 Aralık günü yapılacak olan oylamaya kadar devam edecek.


85. Patrik Seçimi için ruhani delege seçimi 7 Aralık'ta, sivil delege seçimi ise bir gün sonra gerçekleşti. Seçilen delegelerin 11 Aralık günü Patrik'i ve Ruhani Kurulu seçmesiyle birlikte sivil ve ruhani delegelerden oluşan heyet de lağvedilecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Mesrob Mutafyan, Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Türkiye'ye yaptırım tavsiyesi Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 14:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]