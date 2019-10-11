Türkiye Ermenilerinden BarIş Pınarı Harekatı'na destek
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Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.
(İHA)
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