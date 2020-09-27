Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına karşılık, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleriyle Ermenistan'ı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ?sabah ates¸kesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bagˆlı Kapanlı, Agˆdam rayonuna bagˆlı C¸ıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bagˆlı Alhamlı ve S¸u¨ku¨rbeyli ve Cebrail rayonuna bagˆlı C¸ocukmercanlı ko¨ylerini agˆır silahlarla yogˆun s¸ekilde ates¸e tuttugˆunu öğrendiklerini kaydetti.

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, bu saldırılarla Ermenistan'ın, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.