Üye Girişi
Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak

03.02.2022 20:04
Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

YORUMLAR
500

Ermenistan, Avusturya, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement