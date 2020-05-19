Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 19 Mayıs'ı kutladı

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Murat Atalı, federasyonun internet sitesinde paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Gururumuz gençlerimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve ulusal kurtuluş mücadelemizi başlattığı bu tarihi günün 101. yıl dönümüne ulaşmanın gururu içindeyiz. Biliyorum ki; yaşadığımız pandemi süreci gençlerimizin Atalarının kendilerine armağanı olan bu eşsiz günü coşkuyla kutlamasına engel olmayacaktır. Ülkemizin gururu gençlerimiz; bayramını en coşkulu, en gururlu şekilde yaşayacak ve Atamıza olan minnet borcunu en güzel şekilde ödeyecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anan Atalı, "101. yıl dönümünde, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olarak Samsun'dan doğan güneşin sıcaklığını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin ateşini tüm kalbimizle hissediyoruz. Yüreği vatan sevgisi ve bağımsızlık ateşiyle dolu atalarımızın bizlere emanet ettiği bu onurlu zaferle ne kadar övünsek; atalarımıza ne kadar minnet duysak az. Gençlerimize dün olduğu gibi bugün de tüm kalbimizle inanıyor; onların gücüne, inancına, vatan sevgisine sığınarak geleceğimizi kuruyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında bu ülkeye sahip çıkmaktan, yüzümüzü güneşe dönmekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.