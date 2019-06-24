Türkiye Eskrim Şampiyonası Sivas'ta yapılacak
42 dakika önce
Sivas'ta 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Eskrim Türkiye Şampiyonasına Türkiye'nin 34 ilinden bin 531 sporcu katılacak.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
'ta 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Eskrim Türkiye
Şampiyonasına Türkiye'nin 34 ilinden bin 531 sporcu katılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan 'U10-U12-U14 Erkekler ve Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası 26 Haziran'da, Sivas 4 Eylül Taha Akgül
Spor Salonu'nda başlayacak. Toplam 18 kategoride 9 gün sürecek maçlarla madalyaların sahibini bulacağı Şampiyona 4 Temmuz'da sona erecek. Şampiyonada; epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ve 14 yaş altı çocuk eskrimciler yarışacak.
Şampiyonaya; Adana
, Adıyaman
, Afyonkarahisar, Ankara
, Antalya
, Balıkesir
, Bolu
, Burdur
, Bursa
, Denizli
, Düzce
, Elazığ
, Erzurum
, Eskişehir
, İstanbul
, İzmir
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Kastamonu
, Kırıkkale
, Kocaeli
, Konya
, Manisa
, Mersin
, Muğla
, Muş
, Osmaniye
, Sakarya
, Samsun
, Sivas, Tekirdağ
, Trabzon
, Van
ve Zonguldak
illerinden bin 531 sporcu katılacak. - SİVAS
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