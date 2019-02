Türkiye Esnaf Buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin de kendilerinin de fırsatçılar karşısında öfkeli olduğunu, onun için tanzim satış noktaları kurulduklarını belirterek, "Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır.

Erdoğan, Başkent Voleybol Salonu'ndaki Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkar şuralarının, meselelerin enine boyuna konuşulup tartışıldığı, çözüm yollarının belirlendiği ve yol haritalarının çıkarıldığı önemli toplantılar olduğunu söyledi.



Şimdiye kadar 5 şura yapıldığını, 6'ncı şuranın da önümüzdeki yıl gerçekleştirileceğini dile getiren Erdoğan, ahilik kültürünü yaşatacak çalışmaları yaygınlaştırdıklarını bildirdi.



Erdoğan, perakende sektörünü esnaf ve sanatkarların talepleri doğrultusunda düzenleyen kanun çıkardıklarına işaret ederek, çalışma saatleri ve günlerinden belge düzenine kadar pek çok meselenin bu şekilde çözüldüğünü vurguladı.



Esnaf ve sanatkar sektör analizleriyle uzun vadeli, gerçekçi ve sürdürülebilir politikalar üretilmesine zemin hazırladıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vergi mevzuatında sürekli esnaf ve sanatkarlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Vergiden istisna kazanç bedelini 11 bin liraya çıkartarak, yükünüzü hafiflettik. Emeklilik sonrası işini yürütmeye devam eden esnaf ve sanatkarlarımız için sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Şehir içi ulaşımda görev yapan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüsler için geçtiğimiz yıl ÖTV istisnası getirdik. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini mart ayı sonuna kadar uzattık. Bunu biz yapmadık ha, siz istediniz biz yaptık."



Vergisini düzenli ödeyen esnafı unutmadıklarını, onlara da 5 puanlık indirim sağladıklarını ifade eden Erdoğan, meslek kollarının yeniden belirlenmesinden sicil affına, taşınır rehininden ahilik sandığının kuruluşuna, enerji desteğinden yeni iş yerlerine prim desteğine kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tüm bu çalışmalarda tek bir amacımız var o da esnaf ve sanatkarımızı rahatlatmak, işini daha iyi şekilde yapabilmesini temin etmek, geleceğini daha iyi görebilmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü biz sizleri Allah için seviyoruz. Sizin iyiliğinizi kendi iyiliğimiz, sizin rahatınızı kendi rahatımız, sizin gelişmenizi kendi gelişmemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik."



"Her hücuma sizlerle göğüs gerdik"



Erdoğan, verilen her mücadelede esnaf ve sanatkarın yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Vesayetle mücadelemizde yanımızdaydınız, Gezi olaylarında, FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimde, PKK'nın çukur eylemlerinde, DEAŞ'ın saldırılarında, 15 Temmuz darbe girişimde yanımızdaydınız. Yurt dışından ve yurt içinden ülkemize yönelik her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik." diye konuştu.



Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttüklerini, bölgesinin ve dünyanın en itibarlı ülkelerinden biri haline getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Özellikle geçtiğimiz ağustos ayında kur, faiz, enflasyon üçgeninde yürütülen ekonomik saldırı sebebiyle hep birlikte ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu saldırılara karşı milletimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte mücadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya kalkan birileri çıktı. Biz meydanı bunlara da bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.



"Biz de öfkeliyiz"



Fırsatçıların her yerde bulunduğunu belirten Erdoğan, siyasette de ticarette de fırsatçılara karşı mücadele ettiklerini vurguladı.



Recep Tayyip Erdoğan, milletin özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkeli olduğunu ifade ederek, "Biz de öfkeliyiz. Onun için bu tanzim satışların kurulması kararını aldık." dedi.



Simsarcıların vatandaşlara yüksek fiyatlarla mal satmasını önlemek için bu kararı aldıklarına işaret eden Erdoğan, vatandaşın halinden memnun olduğunu, fiyatların yarı yarıya indiğini kendisine ilettiğini söyledi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan sonraki süreçte, seçim sonrası, belediyelerimizin organizasyonu ve TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız, belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz.



Bizim derdimiz, halkımıza vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, domates, sivri biber değil, sadece onlar değil. Bunun yanında temizlik ürünlerinden tutunuz diğer birçok kaleme kadar bütün bunlarda ucuz ürünü halkımıza satabilmektir. Bunu sağlamamız lazım."



"Millet varsa esnaf olarak siz de varsınız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın bu milletin evladı olduğuna dikkati çekerek, "Bu millet varsa esnaf olarak siz de varsınız. Millet olmazsa esnaf olarak olabilir miyiz?" dedi.



Esnafın, milletin bir ferdi olduğuna değinen Erdoğan, "Biz ne diyoruz? Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik diyoruz. Ben karşımda Ahileri görüyorum. Ahilerin de aynen hizmetkar olma ruhuyla yaşadıklarını biliyorum." diye konuştu.



Ahilik duasını hatırlatan Erdoğan, "O duanın sahipleri bu millete asla efendi olmazlar." ifadesini kullandı.



"Gerekli ikazları yaptık"



Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara gerekli ikazı yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Fırsatçılara girdikleri yanlış yoldan dönme, fiyatları makul kar seviyelerine, uygun yerlere çekme çağrısında bulunduk. Devlet olarak doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptık mı, yaptık. Az önce Bendevi (Palandöken) Bey elektrikte biraz indirimden bahsetti de Bendevi Bey zaten yüzde 10 indirim yaptık elektrikte, doğal gazda da yüzde 10 yaptık. Bak şimdi 'Biraz daha indirelim' diyor. Bütün bu elektrik nerden geliyor, yurt dışından. Bunlar ithal, bunlar bu ülkede üretilmiyor. Akaryakıt fiyatlarının vergi oranlarını değiştirmek suretiyle mümkün olduğunca sabit tutarak milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk. Mazot desteği de verdik."



Erdoğan, pek çok destek programını hayata geçirerek, reel sektörün de rahatlamasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.



"Amacımız esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak değil"



Buna karşılık birilerinin fırsatçılıkta ısrar ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Baktık umursamıyorlar. Öyleyse biz de kendi tedbirlerimizi alırız dedik. Hemen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi devreye soktuk. Büyükşehirlerimizde kurduğumuz tanzim satış noktalarında milletimize uygun fiyatlarda sebze meyve satışını başlattık. Şimdi aynı uygulamayı yine fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara da genişletmeyi planlıyoruz.



Amacımız asla ve asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini elinden almak değildir. Biz sadece fırsatçılara dersini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Bizim işimiz zaten bu değil ki ya. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık. Serbest piyasa ekonomisi içinde ama ahlakı, izanı, vicdanı elden bırakmayan esnaflarımıza, sanatkarlarımıza sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz."



