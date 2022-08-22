TESK Genel Başkanı Palandöken, Bartın ve Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bartın ve Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Bartın Valiliğini ziyaret eden Palandöken, Vali Nurtaç Arslan ile görüş alışverişinde bulundu. Palandöken, daha sonra esnaf odalarının başkanları ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Palandöken, gazetecilere, pandemi ve kentte meydana gelen sel felaketlerinden sonra bölgenin sosyoekonomik yapısını değerlendirmek için ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Bartın'ın kültürel ve tabiat varlığı, denizi ve sahili ile Türkiye'nin marka şehirlerinden olduğunu belirten Palandöken, "Bartın, Ankara ve İstanbul gibi merkezlere çok yakın ve Türkiye'nin tam kilit noktasında. Hem turizm yönünden hem sanayi yönünden hem de el sanatları ve organik ürünler yönünden de önemli bir kentimiz. Eminim ki başkanlarımızla birlikte daha güzel işler yapacaksınız." dedi.

Palandöken, problemin olmadığı yerde işin de olmadığını ifade ederek, "Siz üst üste iki tane sel felaketi geçirdiniz. Dolayısıyla çok maddi hasar gördünüz. Bunların belirli kısımları devlet destekleri ile aşıldı. Esnafın bu konulardaki mağduriyetlerinin giderilmesi için konfederasyon başkanı olarak meselenin üzerinde ısrarla duruyorum." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden ziyarette Palandöken, kentteki meslek odaları başkanlarıyla görüştü.

Daha sonra Zonguldak'a gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, Zonguldak'ın çalışkan, mert insanların diyarı olduğunu söyledi.

Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Palandöken, esnaf sanatkarın iki yıllık pandemi sürecinde önemli sıkıntılar yaşadığını ve yeni yeni toparlanma süreci başladığını dile getirdi.

Zincir marketlere eleştiride bulunan Palandöken, haksız ticaretin yapıldığını, dolayısıyla perakende yasasının bir an evvel çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.