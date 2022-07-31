TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Taksimetre Ayarlama Hizmet Bedeli Mutlaka Düşürülmeli" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Taksimetre Ayarlama Hizmet Bedeli Mutlaka Düşürülmeli"

31.07.2022 15:22

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taksicilerin yılda en az 3-4 kez 750-1500 TL ödeyerek taksimetre güncellemesi yaptırdığını hatırlattı. Palandöken, “Bu hizmetin bedeli mutlaka düşürülmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taksicilerin yılda en az 3-4 kez 750-1500 TL ödeyerek taksimetre güncellemesi yaptırdığını hatırlattı. Palandöken, "Bu hizmetin bedeli mutlaka düşürülmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada taksimetre ayarları için alınan ücretin yüksekliğine işaret etti. Palandöken'in açıklaması şöyle:

"BEDELİ MUTLAKA DÜŞÜRÜLMELİ"

"Son iki yıldır akaryakıta gelen zamlarla birlikte taksici esnafımız tarife ücretlerinde değişikliğe giderek taksimetrelerini yılda en az üç-dört kez güncellemek zorunda kalıyor. Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Bu yüksek bedel taksici esnafımızı zorladığı gibi hem zaman kaybı hem de yetkili servisler önünde uzun kuyruklar oluşturarak adeta çile oluyor.  Akaryakıttaki değişime bağlı olarak zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli mutlaka düşürülmeli."

"ÜLKENİN HER YERİNDEKİ MÜŞTERİ PORTFÖYÜ AYNI DEĞİL"

"Akaryakıta gelen zamlarla birlikte taksi tarife ücretlerinde yapılan değişikliklerin ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için yüksek fiyat belirlediğine dair çok sayıda şikayet var. Taksici esnafının mağdur olmaması için taksimetre güncelleme bedeli mutlaka düşürülmeli. Neticede ülkemizin her yerindeki yolcu portföyü aynı değil. Petroldeki dalgalanmaya bağlı olarak yılda 3-4 kez taksimetre güncellendiği düşünülürse özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler dışında, yolcu sayısı az olan yerlerde taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı para yetkili servislere gidiyor. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ile Konfederasyonumuz ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) gerekli yazışmaları yaparak yüksek fiyatların düşürülmesi gerektiğini neticelendirdik. Taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar."

YORUMLAR
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TESK Başkanı Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini istedi TESK Başkanı Palandöken, taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesini istedi
Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Taksimetre Ayarlama Hizmet Bedeli Mutlaka Düşürülmeli' - Son Dakika

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