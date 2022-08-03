TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi

03.08.2022 14:45
TESK Başkanı Palandöken, "esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi" talebini yineledi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın en büyük girdisi olan elektrik ve doğal gazda mutlaka esnaf tarifesi olmalı. Artık bu olmazsa olmaz." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın en büyük girdisi olan elektrik ve doğal gazda mutlaka esnaf tarifesi olmalı. Artık bu olmazsa olmaz." dedi.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, Kovid-19 salgını sürecinin iş yerlerinde sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

Son dönemde esnafın girdi maliyetlerinde artışlar olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle konuştu:

"Nedir esnafın girdileri? Başta elektrik, doğal gaz ve kira. Bugün konutlarda artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması geçici süre de olsa insanları biraz rahatlattı. Aynı şekilde esnafın iş yerlerindeki kiralar astronomik arttı. Sanki hayat pahalılığını esnaf yapıyormuş gibi bir imaj oldu. Maalesef konutlar ayrı iş yerleri ayrı değerlendirildi. Elektrik, doğal gazda sanayiye ucuz tarife, konuta ucuz tarife... Ahilik kültürünün geleneği olan esnaf ticarethaneye sokulmuş. Yani ticarethane olduğu için de en pahalı elektriği siz kullanıyorsunuz. Daha önce de açıkladım, esnafın en büyük girdisi olan elektrik ve doğal gazda mutlaka esnaf tarifesi olmalı. Artık bu olmazsa olmaz."

Enflasyonla mücadelenin sürdürüldüğünü dile getiren Palandöken, hükümetin bu konuda kararlı olduğuna işaret etti.

Kredi kefalet kooperatiflerinin sektör için önemli olduğunu belirten Palandöken, "Kooperatif, verilen kredi limitlerinin yükselmesine rağmen insanları mutlu edemiyor. Niçin mutlu edemiyor? Söylediğim gibi prosedürler var. Devlet esnafa bu pandemi sürecinde veya yapılanmalarda faizsiz kredi verdi. Hepiniz şahitsiniz. Bazı iş yerleri için kira bazıları için hibe desteği oldu." dedi.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, ziyaret anısına Palandöken'e hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken, 'esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi' talebini yineledi - Son Dakika

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