TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük'te konuştu Açıklaması

22.08.2022 17:52

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim talebimiz en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım esnafın.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim talebimiz en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım esnafın." dedi.

Palandöken, Karabük Esnaf Odaları Birliği ziyaretinde yaptığı konuşmasında, esnafın sorunlarını tespit edip ilgili kurumlara, bakanlıklara ilettiklerini ve takipçisi olduklarını söyledi.

Esnafın sorunlarını dile getiren Palandöken, salgın sürecindeki yoğun iş gücü kaybının ve doğal olarak artan fiyatların esnaf ve zanaatkarın ayakta kalmasını zorlaştıran unsurlar olduğunu kaydetti.

Esnafın kendilerine ilettikleri talepleri ilgili kurumlara ulaştırdıklarını anlatan Palandöken, "Talepleri biz de ilgili bakanlıklara götürüyoruz, anlatıyoruz ve sorunların çözümlenmesi ile ilgili birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirler arasında bildiğiniz üzere borçların yapılanması, yeni kredilerin sağlanması, iş yerleri kirasındaki stopajın kaldırılması, ticari araçlara, kamyonlara, servis araçlarına yine aynı şekilde ucuz akaryakıt temini, halkın pahalılıktaki şikayetini azaltma noktasında veya nakliye ile birlikte esnafın bunlardan istifade etmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Esnafın kalıcı sorunlarının da olduğunu dile getiren Palandöken, şöyle devam etti:

"Yeni bir talebimiz var, bildiğiniz üzere sosyal güvenlikle ilgili. İş yerlerinin önemli bir miktarında, yanında çalışan 7 bin günde kendisi 9 bin günde emekli oluyor. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili taleplerimizi ilgililere aktarıyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta Sayın Bakan, Konfederasyonu ziyaretinde bu emeklilik, yaş ile ilgili problemlerin ortadan kalkması için önemli bir adım atacak. Bizim talebimiz en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım esnafın."

Artık her yerde yeni nesil esnafın doğması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz birçok projede esnaf ve sanatkarın artık Avrupa Birliği normunda iş yeri açması, haksız rekabetle mücadelede etmesi, son derece vatandaş açısından da önemli." dedi.

Kira stopajının kaldırılması gerektiğini savunan Palandöken, esnafın maliyetinin azaltılması için, özellikle esnaf tarifesi ve internet üzerinden yapılan satışlarla ilgili de çalışmaların olduğunu kaydetti.

Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'den çalışmaları hakkında bilgi alan Palandöken, kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

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