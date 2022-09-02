TESK Genel Başkanı Palandöken: "Doğu Kapı'nın açılmasıyla ekonomi canlanacak" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Doğu Kapı'nın açılmasıyla ekonomi canlanacak"

02.09.2022 17:44
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Doğu Kapı'nın açılmasıyla ekonomi canlanacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapı'nın açılmasıyla bölgedeki ekonominin canlanacağını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Doğu Kapı'nın açılmasıyla bölgedeki ekonominin canlanacağını bildirdi.

Ardahan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Palandöken, daha sonra Kars'a geldi.

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Palandöken, kentteki bir restoranda esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki esnaf ve sanatkara bir kere daha Nefes Kredisi'nin verilmesiyle alakalı çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

"Serhat şehri" diye tanımlanan Kars'ın aslında fırsatlar şehri olduğunu vurgulayan Palandöken, "Her şeyin bir arada olduğu bir şehir ve bu konumda olan kent sayısı çok az. Çalışkan, üretken, dış pazarda kendi pazarını kurabilecek nitelikli yapılan tarımsal ürünleri mevcut. Tahmin ediyorum ki bundan sonraki süreçte de iyi olacak." diye konuştu.

Palandöken, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapı'nın açılmasının bölgeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kentte üretilen süt ürünlerinin pazarlanabilmesi için sınır kapısının önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Buranın süt ve süt ürünleri dünyaca meşhur, Kars kaşarı, Kars gravyeri ve aynı şekilde süt mamullerinden yapılan tüm ürünler de dünya pazarına gidiyor. Esnaf hep ona endekslendi, ihracatın daha güçlü olması, sınır ticaretinin yapılabilmesi için daha doğrusu Kars'a yatırımcının gelebilmesi için bu kapı olmazsa olmazı. Çünkü İpek Yolu geçidi bu, her ne kadar üniversitelerin yapılması nüfusa eklenti, harcamalarda bir güçlenme olduysa da beklenenin olabilmesi için mutlaka Doğu Kapı'nın açılması gerekiyor. Heyetler görüşüyor, o dönemde bildiğiniz üzere savaştı, Karabağ'ın alınması önemliydi ama gelinen süreç uzun sürmemeli artık. Kapının açılmasıyla birlikte buradaki ekonomi canlanacak, bu canlanma ile batıdan da buraya yatırım yapmak için insanlar gelecek. Entegre tesisleri ve hayvancılığın dışındaki ürünlerle birlikte Kars'ın canlanmasına destek olacak. Ticaretteki yavaşlama, durağanlık buradaki yatırımcının da yatırım yapması konusunda caydırıcı oluyor."

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Kaynak: AA

Ermenistan, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

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