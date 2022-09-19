TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu Açıklaması

19.09.2022 20:36

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "(Hakkari) Gerekirse burada konferanslar, toplantılar yaparak Türkiye'nin her bölgesinden insanlar getireceğiz ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağız." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "(Hakkari) Gerekirse burada konferanslar, toplantılar yaparak Türkiye'nin her bölgesinden insanlar getireceğiz ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağız." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Palandöken, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ardından Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (ESOB) Hakkari ve Yüksekova'daki oda başkanlarıyla bir araya gelen Palandöken, kentin 10 yıl öncesine göre çok değiştiğini söyledi.

Kentin coğrafi yapısının zor ama insanının merhametli ve vicdanlı olduğunu belirten Palandöken, Hakkari'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra madenlerinin de ekonomiye katkı sunacağını ifade etti.

Genç nüfusunun Hakkari'nin en önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin balı, kilimi, malzemelerindeki kalitesi, temiz doğası var. Burası kendi kendine tabii ki yeterli olmaz. Hepiniz birbirinize destek olacaksınız ama konfederasyon olarak da biz buranın eksiklerini tamamlamak için desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Çevre iller de sizi yalnız bırakmaz. Konfederasyon olarak kente gerekli desteği sunmaya devam edeceğiz. Gerekirse burada konferanslar, toplantılar yaparak Türkiye'nin her bölgesinden insanlar getireceğiz ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağız.'

Zincir marketlerin kente çöp ve konteyner dışında bir şey bırakmadığını, yaptıkları işi kentteki esnafın da yapabileceğini aktaran Paladöken, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin emeğini, potansiyelini, parasını dışarıya göndermeyeceğiz. Biz içeride bu ticareti yapan insanlarız. Hele bu tür özel bölgelerde, kalkınmakta olan illerde bu yolla yapılan ticaret 'rahat' denilecek lokma değil. Bırakın da buranın esnafı kendi ticaretini idame ettirsin. Kendi ürününü iyi pazarlasın. Buranın turizm ve tanıtımıyla ilgili de önemli unsurları öne çıkarmaya çalışacağız. 40-45 yıl evvel bile halı ve kilim işi Hakkari'nin olmazsa olmazıydı. Bal da o günkü baldı. Bunlar buranın meşhur ürünleriydi. Peyniriniz, sütünüz, yoğurdunuz, hayvancılığınız çok önemli. Hakkari'nin birçok olağanüstü işleri var. Halayınız, düğününüz, insanlığınız olmazsa olmazımızdır."

Hakkari ESOB Başkanı Muharrem Tekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zincir marketlerin sayısının fazla olmasının küçük esnafı olumsuz etkilediğini aktardı.

Kentin iki ülkeye sınırının olduğunu anlatan Tekin, "Sınır ili olması münasebetiyle ticari potansiyeli de çok yüksek bir konumdayız. Hakkari olarak bu konumumuzu çok fazla kullanamıyoruz. Üç sınır kapımız var. Hakkari, Türkiye'nin çinko madeni rezervinin en fazla olduğu il ama bu madeni ham olarak çıkarıp İran'a gönderiyoruz, orada işlendikten sonra fiyat farkıyla geri alıyoruz. Bunun nedeni de burada bir maden işletme tesisinin olmaması. Böyle bir işletme açılırsa bölge ekonomisine ve istihdama çok ciddi katkı sağlayacak." diye konuştu.

Palandöken'e ziyaretlerinde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, Diyarbakır ESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Siirt ESOB Başkanı Cemal Koyuncu, Bitlis ESOB Başkanı Ayvaz Canevi ve Batman ESOB Başkanı Salih Kaplan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken, Hakkari'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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