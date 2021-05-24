Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. Hafta puan durumu belirlendi - Son Dakika

15 takımın yer aldığı ve nefes kesen mücadelelere sahne olan ligde iki maçını da kazanan ekiplerden Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda tamamladı. İkinci haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki