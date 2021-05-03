Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor! - Son Dakika
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Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor!

Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor!

03.05.2021 16:22

Basketbolseverler ekran başına!

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lige son 11 gün.

Geçtiğimiz sezon 12 takımla gerçekleşen lig 14 Mayıs Cuma günü başlayacak. Ligin kayıtları ise 2 Nisan'da başlamıştı.

Geçtiğimiz Sezona Birlikte Göz Atalım

Geçtiğimiz sezon lig 12 takımla oynanmıştı. Ligde oynayan takımlar ve çeyrek final öncesi sıralamalar şu şekildeydi:

  1. fastPay Wildcats 43 Puan
  2. Blaze Esports 38 Puan
  3. Antalyaspor 37 Puan
  4. Galatasaray Espor 37 Puan
  5. Beşiktaş Esports 36 Puan
  6. Digital Athletics 36 Puan
  7. Eskişehirspor 36 Puan
  8. Çamlıca Espor 30 Puan
  9. Bursaspor 29 Puan
  10. Godzilla Esports 27 Puan
  11. Steel Tactics Esports 26 Puan
  12. Kocaelispor 24 Puan

İlk 8 takım ise adını çeyrek finallere yazdırdı. Finallere doğru ise kıyasıya rekabet alevlendikçe alevlendi. Final karşılaşmasında ise fastPay Wildcats ve Antalyaspor Espor karşı karşıya geldi. fastPay Wildcats karşılaşmayı 3-0 kazanarak ilk sezonun şampiyonu oldu.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Türkiye Espor Basketbol Ligi '2. Sezonu' ile geri dönüyor! - Son Dakika


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