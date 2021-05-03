Basketbolseverleri ekranlara kitleyen Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lige son 11 gün.
Geçtiğimiz sezon 12 takımla gerçekleşen lig 14 Mayıs Cuma günü başlayacak. Ligin kayıtları ise 2 Nisan'da başlamıştı.
Geçtiğimiz Sezona Birlikte Göz Atalım
Geçtiğimiz sezon lig 12 takımla oynanmıştı. Ligde oynayan takımlar ve çeyrek final öncesi sıralamalar şu şekildeydi:
İlk 8 takım ise adını çeyrek finallere yazdırdı. Finallere doğru ise kıyasıya rekabet alevlendikçe alevlendi. Final karşılaşmasında ise fastPay Wildcats ve Antalyaspor Espor karşı karşıya geldi. fastPay Wildcats karşılaşmayı 3-0 kazanarak ilk sezonun şampiyonu oldu.
Son Dakika › Gamegar › Türkiye Espor Basketbol Ligi '2. Sezonu' ile geri dönüyor! - Son Dakika