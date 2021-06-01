Türkiye Espor Basketbol Ligi 3. Hafta puan durumu belirlendi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 3. hafta puan durumu organizasyonun resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlandı.

Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda tamamladı. 3. haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye Espor Basketbol Ligi 3. Hafta Puan Durumu

Blaze Esports | 6

OtherSide Esports | 6

Gençlerbirliği Espor | 6

Beşiktaş Esports | 5

Regnum Carya Esports | 5

Hak3 Esports | 4

Steel Tactics Esports | 5

Çamlıca Espor | 4

Interrailtr Espor | 4

Trabzonspor | 4

Göztepe Gaming | 4

Sakaryaspor Espor | 2

Bursaspor Espor | 3

Fethiyespor Espor | 3

Kocaelispor Espor | 2

Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi Instagram hesabında yapılan paylaşıma ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz.

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