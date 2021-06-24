Türkiye Espor Basketbol Ligi 6. hafta puan durumu paylaşıldı! - Son Dakika

Türkiye Espor Basketbol Ligi 6. hafta puan durumu paylaşıldı!

TEBL 6. Hafta puan durumu belli oldu.

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 6. hafta puan durumu organizasyonun resmi Instagram ve Twitter hesabı üzerinden yayınlandı. Otherside Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda tamamladı. 6. haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde: Türkiye Espor Basketbol Ligi 6. Hafta Puan Durumu OtherSide Esports | 12 Suppermassive Blaze Esports | 12 Beşiktaş Esports | 11 Regnum Carya Esports | 10 Gençlerbirliği Espor | 10 Çamlıca Espor | 9 Hak3 Esports | 8 Göztepe Gaming | 7 Interrailtr Espor | 7 Bursaspor Espor | 8 Steel Tactics Esports | 8 Mod-Z | 6 Trabzonspor | 6 Kocaelispor Espor | 6 Fethiyespor Espor | 6 TEBL resmi Instagram hesabında yapılan paylaşıma ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara ulaşabilirsiniz. İlginizi Çekebilir Açıklaması

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