Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
10.03.2021 09:09
Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. haftasıyla devam ediyor. teb_ligi 18 ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!
TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ'NDE 18. HAFTA SONUÇLARI
- Dıgıtal Athletıcs 67 - 65 Steel Tactıcs
- Eskişehirspor 53 - 62 Blaze Esports
- Gozdılla Esports -Ert- Galatasaray Espor
- FastPay Wildcats 88 - 65 Kocaelispor
- Beşiktaş Esports 46 - 67 Antalyaspor
- Çamlıca Espor 62 - 64 Bursaspor
TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ'NDE 19. HAFTA SONUÇLARI
- Steel Tactics 123 - 33 Kocaelispor
- Galatasaray Espor -Ert- Beşiktaş Esports
- Bursaspor 54 - 61 Blaze Esports
- Dıgıtal Athletıcs 71 - 68 Çamlıca Espor
- Antalyaspor 52 - 26 Eskişehirspor
- FastPay Wildcats -Ert- Godzılla Esports
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros