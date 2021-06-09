Türkiye Espor Futbol Ligi 28. hafta fikstürü yayınlandı! - Son Dakika

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 28. hafta fikstürü yayınlandı. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 27 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 28. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Türkiye Espor Futbol Ligi 28. hafta programı şu şekilde;

09.06.2021 Çarşamba

Kayserispor – Trabzonspor (21: 30)

Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor (22: 00)

İstanbulspor – BB Erzurumspor (22: 30)

Samsunspor – Galatasaray (23: 00)

10.06.2021 Perşembe

MKE Ankaragücü – Giresunspor (21: 30)

Sakaryaspor – Beşiktaş Esports (22: 00)

Hatayspor – Antalyaspor (22: 30)

Kocaelispor – Bursaspor (23: 00)

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

https://twitter.com/tefligi/status/1402549665858572290's=20

Maçları Asist Gaming YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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