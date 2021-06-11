Türkiye Espor Futbol Liginde son haftalarda heyecan giderek artıyor. Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu taraftarlar ile paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde 28. hafta karşılaşmaları oynanmıştı.
28. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları
Kayserispor 0 – 3 Trabzonspor
Gençlerbirliği 0 – 1 Çaykur Rizespor
İstanbulspor 0 – 1 BB Erzurumspor
Samsunspor 0 – 2 Galatasaray
MKE Ankaragücü 5 – 3 Giresunspor
Sakaryaspor 2 – 3 Beşiktaş Esports
Hatayspor 3 – 0 Antalyaspor
Kocaelispor 0 – 3 Bursaspor
Ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş Esports arasındaki liderlik yarışı devam ediyor. Sizde bu heyecana ortak olmak istiyorsanız Asist Gaming kanalı takip edebilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;
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Son Dakika › Gamegar › Türkiye Espor Futbol Ligi 28. Hafta puan durumu paylaşıldı! - Son Dakika