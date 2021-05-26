Türkiye Espor Futbol Ligi haftanın en değerli 11'i duyuruldu! - Son Dakika

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 19 Nisan'da başlayan karşılaşmalar, 20 Nisan'da oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etmişti.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde son hafta oynanan karşılaşmalar sonucuna bağlı olarak haftanın 11'i seçildi. Haftanın sonuçlarına göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 25. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 25. haftanın ilk 11'i duyuruldu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde oluştu;
Mert Gündüz - Hatayspor (KL)
Doğancan Öğüt - MKE Ankaragücü
Mohamed Yassıne Krıem - İstanbulspor
Şeyhmus Baykal - Kocaelispor
Safa Akkaymak - Kocaelispor
Oğuzhan Bulut - İstanbulspor
Ramazan Bozkurt - Kocaelispor
Ender Pala - Sakaryaspor
Batuhan Narin - MKE Ankaragücü
Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor
Bilal Çelik - Y. Samsunspor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
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