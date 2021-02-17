Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 15. hafta fikstürü duyuruldu! - Son Dakika

hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 14 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 15. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmaları sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 15. hafta programı şu şekilde;

17 Şubat Çarşamba

Kocaelispor -21: 30- BB Erzurumspor

MKE Ankaragücü -22: 00- Y. Samsunspor

İstanbulspor -22: 30- Antalyaspor

Çaykur Rizespor -23: 00- Beşiktaş Esports

18 Şubat Perşembe

Bursaspor -21: 30- Giresunspor

Hatayspor -22: 00- Sakaryaspor

Trabzonspor -22: 30- Galatasaray

Kayserispor -23: 00- Gençlerbirliği