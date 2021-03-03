Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu

Geride bıraktığımız 15 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 16. haftasında takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmalarıkanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ 16. HAFTA PROGRAMI

3 Mart Çarşamba

Trabzonspor -21: 30- Beşiktaş Esports

Sakaryaspor -22: 00- Giresunspor

Gençlerbirliği -22: 30- Antalyaspor

Bursaspor -23: 00- MKE Ankaragücü

4 Mart Perşembe

Kocaelispor -21: 30- Çaykur Rizespor

Hatayspor -22: 00- Y. Samsunspor

Kayserispor -22: 30- İstanbulspor

Galatasaray -23: 00- BB Erzurumspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 16. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;