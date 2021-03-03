Geride bıraktığımız 15 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 16. haftasında takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.
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3 Mart Çarşamba
4 Mart Perşembe
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 16. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;
Son Dakika › Gamegar › Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu - Son Dakika