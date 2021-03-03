Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu

04.03.2021 10:20

tefligi heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. 1 haftalık devre arasının ardından heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 15 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 16. haftasında takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Karşılaşmalarıkanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ 16. HAFTA PROGRAMI

3 Mart Çarşamba

4 Mart Perşembe

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 16. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Türkiye, E Spor, Futbol, Mart, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu - Son Dakika


Son Dakika
21:50 'İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?' anketi! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı
21:46 "İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?" anketi! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı
20:58 PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti
20:54 Mbappe'nin cevabı ne olacak? PSG, Al Hilal'in teklifini kabul etti
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacağını işaret etti
20:27 Emeklilerin maaşlarına düzenleme yapılacak mı? İşte Erdoğan'ın işaret ettiği tarih
20:13 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum"
20:09 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözler
20:07 Marmaray İstasyonunda Yaşanan Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı
20:05 Marmaray istasyonunda bir garip olay! 3 yıl önce trafikte tartıştığı kişiyle karşılaşınca çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 22:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. hafta fikstürü duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement