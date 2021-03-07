Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı! - Son Dakika
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

07.03.2021 15:45

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı. Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan gollerini ve kurtarışları paylaşıldı. Gelin hep beraber sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine göz atalım.

Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlanan maçlar izleyicilere seyir zevki veriyor. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla ayrıca 16. haftanın en güzel 5 kurtarışı da paylaşıldı.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı! - Son Dakika


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