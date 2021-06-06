Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. haftanın en güzel golleri paylaşıldı! - Son Dakika

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmalarında atılan en iyi golleri paylaşıldı.

Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan gollerini ve kurtarışları "Türkiye Espor Futbol Ligi" resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Gelin hep beraber sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine göz atalım.

Haftanın en güzel 5 golü;

27. hafta sonunda oluşan puan durumuna bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

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