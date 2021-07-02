Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı! - Son Dakika

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde her hafta olduğu gibi son haftada ligin en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı.

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. hafta karşılaşmalarında atılan en iyi goller ve kurtarışlar paylaşıldı.

Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan gollerini ve kurtarışları "Türkiye Espor Futbol Ligi" resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Gelin hep beraber sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine ve kurtarışlarına göz atalım.

Haftanın en güzel 5 golü;

Haftanın en güzel 5 kurtarışı;

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