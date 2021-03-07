Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu! - Son Dakika
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!

08.03.2021 11:32
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11'i belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu.

TÜRKİYE ESPOR FUTBOL LİGİ'NDE HAFTANIN EN DEĞERLİ 11'İ

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 16. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;

  • Oğuzhan Çankaya - Çaykur Rizespor
  • Rıza Çay - Çaykur Rizespor
  • Faruk Yılmaz - Antalyaspor
  • Eren Matay - Y. Samsunspor
  • Arjanıt Nıkaj - Antalyaspor
  • Cem Çetin - Beşiktaş Esports
  • Berke Ersoy - Çaykur Rizespor
  • Serhat Uygur - Galatasaray
  • Otıs Eleonora - Çaykur Rizespor
  • Doğukan Varlık - Çaykur Rizespor
  • Koray Dağ - Galatasaray

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu!
Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu! - Son Dakika
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