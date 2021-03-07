Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 16. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;
Son Dakika › Gamegar › Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu! - Son Dakika