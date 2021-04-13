Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı! - Son Dakika

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlanan maçlar izleyicilere seyir zevki veriyor. Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan golleri paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine buradaki gönderi üzerinden ulaşabilirsiniz.