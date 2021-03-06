Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu - Son Dakika
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Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu

06.03.2021 00:22

Kıyasıya rekabet devam ediyor!

Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu taraftarlar ile paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde 16. hafta karşılaşmaları oynanmıştı. Haftanın sonuçlarına bakmak isterseniz, buradaki bağlantıdan maç sonuçlarını görebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;

Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin puan durumunu paylaştığı Twitter gönderisi şu şekilde;

Kaynak: Playerbros
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