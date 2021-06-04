Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu - Son Dakika

Türkiye Espor Futbol Liginde son haftalarda heyecan giderek artıyor. Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu taraftarlar ile Türkiye Espor Futbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde 27. hafta karşılaşmaları oynanmıştı.

27. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları

Sakaryaspor 1 – 1 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 0 – 1 Hatayspor

Giresunspor 3 – 2 BB Erzurumspor

Beşiktaş Esports 1 – 0 Kayserispor

Galatasaray 3 – 1 Gençlerbirliği

Kocaelispor 0 – 3 İstanbulspor

Bursaspor 1 – 0 Y. Samsunspor

Trabzonspor 1- 0 MKE Ankaragücü

Haftaların geçmesiyle birlikte puan durumundaki kıyasıya rekabet artmaya devam ediyor. Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş Esports arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.

Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;

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