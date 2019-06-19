Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi
1 dakika önce
Türkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek.
Türkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:58
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi
TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü