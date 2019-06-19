Son Dakika Haberleri: Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi
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Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi

1 dakika önce

Türkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek.

Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi, System.String[]
Türkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:58 
Ekonomi
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