Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor - Son Dakika
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Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

18.10.2022 08:34
Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğin endişeyle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğin endişeyle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğin endişeyle karşılandığını belirterek, ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, Afrika Birliğinin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfedildiği kaydedilerek, " Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

TPLF yetkililerince 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde ilk kez "büyük ölçekli" bir saldırı başlattığı iddia edilirken, hükümet önce Tigray güçlerinin saldırdığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor - Son Dakika

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