Türkiye, Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyor - Son Dakika

Türkiye, Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyor

26.11.2020 17:19
Türkiye, Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyor, System.String[]

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Türkiye'nin Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne, istikrarının ve barış ortamının korunmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Türkiye'nin Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne, istikrarının ve barış ortamının korunmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Büyükelçi Alp, Etiyopya Hakların Temsilcileri Meclisi Dış İlişkiler ve Barış İşleri Daimi Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkedeki son dönemde yaşanan gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

İki halk arasında yüzyıllar öncesine dayanan örnek bir ilişki olduğuna değinen Alp, Türkiye'nin Etiyopya'nın barış ortamını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını büyük önem verdiğini ve sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesini arzuladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde son yıllarda büyük bir ilerleme kaydedildiğini hatırlatan Alp, eğitim ve kültür alanında iş birliğinin daha fazla artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Büyükeçi Alp, şu anda Etiyopya'daki yaklaşık 200 Türk şirketinin 25 bin kişiye istihdam sağladığını ve ikili ticaret hacminin 700 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Dış İlişkiler ve Barış İşleri Daimi Komisyonu Başkanı Negeri Lencho ise iki ülke ilişkilerinin başka ülkelere örnek olabileceğini dile getirerek, her yıl 100'den fazla Etiyopyalı öğrenciye verilen burstan dolayı da Türk hükümetine teşekkürlerini sundu.

Addis Ababa, Büyükelçi, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyor - Son Dakika


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