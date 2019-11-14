Son Dakika Haberleri: Türkiye, EURO 2020 biletini kaptı
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Türkiye, EURO 2020 biletini kaptı

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020 biletini kazandı.

Türkiye, EURO 2020 biletini kaptı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020 biletini kazandı.

Grupta oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Türkiye, puanını 20'ye yükseltti.

İzlanda ise 16 puan ile 3. sırada kalarak, EURO 2020 şansını kaybetti.

İzlanda karşısındaki şanssızlık son buldu

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşısındaki 3 maçlık yenilgi serisine son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak hem Avrupa Şampiyonası biletini aldı hem de rakibi karşısındaki kötü serisini sonlandırmış oldu.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptığı 13 maçta 3. beraberliğini aldı. Rakibine 8 kez yenilen Türkiye, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Türkiye sahasında gol yemedi

A Milli Futbol Takımı, grupta sahasında oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapattı.

İzlanda mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0, Andorra ve Arnavutluk'u da 1-0'lık sonuçlarla yendi. Türkiye, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan topladı.

Şenol Güneş'e sarı kart

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, kendine ayrılan alanı ihlal ettiği için deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi.

İlk değişiklik 81. dakikada

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında ilk değişiklik hakkını 81. dakikada kullandı.

Güneş, Cengiz Ünder'in yerine Yusuf Yazıcı'yı oyuna sürdü.

Deneyimli teknik adam, 87. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Kaan Ayhan'ı oyuna aldı ve ikinci değişikliğini yaptı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Zeki Çelik yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

İzlanda, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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