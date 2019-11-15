Son Dakika Haberleri: Türkiye Euro 2020 vizesini aldı
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Türkiye Euro 2020 vizesini aldı

7 saat önce

Türkiye Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı.

Türkiye Euro 2020 vizesini aldı, System.String[]

Türkiye Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı.Türkiye Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Grup Elemeleri'nde karşılaştığı İzlanda ile 0-0 berabere kalarak önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye milli takımı, İstanbul'daki Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonucunda H Grubu'nda puanını 20'ye yükseltti.


Türkiye, gruptaki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.


Euro 2016'ya da katılmıştı


Türkiye Milli Futbol Takımı bir önceki Avrupa Şampiyonası'na da katılma başarısı göstermişti. Ancak Türkiye milli takımı, futbolcularla yaşanan prim krizinin damga vurduğu turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.


12 Haziran 2020-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2020'ye Avrupa'nın 12 ülkesinden 12 kent ev sahipliği yapacak.


DW/CÖ,SSB


(c)

Türkiye, Futbol, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:52 
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