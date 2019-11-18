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Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0
6 saat önce
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında Andorra'yı 2-0 yendi. Türkiye'nin gollerini ilk yarının 17 ve 21. dakikalarında Enes Ünal kaydetti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek elemeleri galibiyetle tamamladı.
Türkiye, İzlanda maçı sonrası Euro 2020 finallerine gitmeyi garantilemişti. Maçın gollerini ilk yarının 17. ve 21'inci (P) dakikalarında Enes Ünal kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:34
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