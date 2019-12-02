Son Dakika Haberleri: Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0
Son Dakika Dünya Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0 - Son Dakika Dünya

Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0

6 saat önce

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında Andorra'yı 2-0 yendi. Türkiye'nin gollerini ilk yarının 17 ve 21. dakikalarında Enes Ünal kaydetti.

Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0, System.String[]

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek elemeleri galibiyetle tamamladı.


Türkiye, İzlanda maçı sonrası Euro 2020 finallerine gitmeyi garantilemişti. Maçın gollerini ilk yarının 17. ve 21'inci (P) dakikalarında Enes Ünal kaydetti.

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A Milli Futbol Takımı, Andorra, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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