Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0

Türkiye, İzlanda maçı sonrası Euro 2020 finallerine gitmeyi garantilemişti. Maçın gollerini ilk yarının 17. ve 21'inci (P) dakikalarında Enes Ünal kaydetti.

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