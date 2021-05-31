Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin ihracat cephesinde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bayram, yazılı açıklamasında, ilk çeyrekteki büyüme rakamlarının gelecek adına umut verici nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında yüzde 1,8, sürecin etkilerinin daha da yoğunlaştığı 2020'nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Toparlanma beklenen 2021'e yönelik ilk çeyrek büyüme verileri, bu nedenle son derece önemliydi. Son rakamlar ışığında pozitif yönde ivmesi devam eden büyüme tablosuna ihracatçımızın çok önemli katkılar sağladığını özellikle belirtmek isterim. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ihracat cephesinde memnuniyetle karşılandı. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısı ve hedefli kısıtlamalar sayesinde salgında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına almasının sonrasında aşılama hızının artmasıyla bu ivmenin yılın geri kalanında daha da artması kaçınılmaz olacaktır."

Bayram, koronavirüs salgınından tam bir toparlanmayla çıkmanın biraz zaman alacağı görüşünü aktardı.

İstikrarlı büyüme başarısının itici gücü olan ihracatçıların rekorlarına yenilerini ekleyerek bu zorlu yolculukta çok kritik katkılar sağlayacağını vurgulayan Bayram, "Ev tekstili sektörü olarak Ocak-Nisan 2021'de 973 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre yüzde 44 gibi ciddi bir artış var. Bu, pandemiye karşın muazzam bir başarı demektir. 181 ülkeye ihracat gerçekleştiren ev tekstilinin, sektör özelinde ilave desteklerle daha da cesaretlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, ihracatçı firmaların sahipleri ile dış ticaret ve pazarlama çalışanlarına aşı takviminde öncelik sağlanması talebinde bulundu.