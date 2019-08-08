Türkiye ev tekstili sektörü Bursa'da birlik mesajı verdi

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TETSİAD) yaklaşan genel kurulu öncesinde Bursa'daki ev tekstili sektörü temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TETSİAD) yaklaşan genel kurulu öncesinde Bursa'daki ev tekstili sektörü temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi. İstanbul, Ankara ve Denizli'nin yanı sıra farklı şehirlerden sektör temsilcilerinin de katıldığı örnek buluşmanın konuğu TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram oldu. Sektörün güçlü geleceği için birbirinden önemli projeler ürettiklerini belirten Bayram, "TETSİAD'ı ortak akıl vizyonuyla yöneterek sektörümüzün sorunlarına hızlı ve etkin çözümler üreteceğiz" dedi.



Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD'ın 27 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu ev sahipliğinde Bursa'da önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Temmuz ayındaki organizasyonun ardından 2.'si düzenlenen programa, sadece Bursa'dan değil, Ankara, Denizli, İstanbul gibi farklı şehirlerden 300'ü aşkın ev tekstili sektörü temsilcisi katıldı. Sektörün birlik ve beraberlik mesajı verdiği toplantıda konuşan TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram tekstilin başkenti olan Bursa'nın Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen 8.5 milyar dolarlık tekstil ihracatının 1.25 milyar dolarlık kısmına imza atarak bu alanda iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.



"ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"



Türk tekstilinin bugün dünyada takdir edilir hale geldiğini dile getiren Bayram, TETSİAD'ın sektörün hedeflerine ulaşmasında gerekli desteği gösteremediğini söyledi. Bayram, "TETSİAD'daki kötü ve adaletsiz yönetim anlayışına son vermek için sektörümüzün tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun desteği ve ortak aklın adayı olarak yola çıktım. Göreve geldiğimizde şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek üyelerimizle bilgi paylaşımını artıracağız" ifadelerini kullandı.



"EV TEKSTİLİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULUYOR"



Genel kurulun ardından seçilmesi halinde sektörün üretim merkezi kentlerinin TETSİAD'da en güçlü şekilde temsil edileceğini dile getiren Bayram, "Biz tüm şehirlerimizle biriz, beraberiz. Çünkü biz birlikten güç, kuvvet doğacağını çok iyi biliyoruz. Sektör olarak yeni pazarlar bulmamız şart. Göreve geldiğimizde Ev Tekstili İhracatçıları Birliği'ni kuracağız. Bu birlik, sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üretecek. Hammadde üretiminden, satış ve pazarlamaya, tanıtımdan yurtdışı pazar arayışlarına kadar daha hızlı hareket edecek" diye konuştu.



"FUAR ANAYASASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



25 yıldır düzenlenen ve dünyanın en büyük 2 ev tekstili fuarından biri olan Evteks'in sektörün gücünü ve büyüklüğünü dünyaya anlatılan bir organizasyon olduğunu kaydeden Bayram, "İnşallah yeni dönemde, sektörümüzün hassasiyetlerini dikkate alarak hazırlayacağımız 'Fuar Anayasası' ile Evteks Fuarı'nda yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Fuarın gelirlerini boğazdaki binalara değil üyelerimizin faydası için kullanarak fuarımızı ortak akıl ile yeniden şekillendireceğiz" dedi.



"LAF ÜRETMEYE DEĞİL, İCRAAT İÇİN GELİYORUZ"



Sektörün saygın ve tecrübeli isimlerinden oluşan bir danışma komitesi oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Bayram, üyelerin ücretsiz olarak kullanabilecekleri çalışma ofisi ve showroomların yeni dönemdeki hedeflerden bazıları olduğunu açıkladı. Bayram, "Dernek bünyesinde kuracağımız vize ofisi ile üyelerimize destek vereceğiz. Ayrıca tüm üyelerimizin görüş ve önerilerini toplayarak 'İhracatçı El Kitabı' hazırlayacağız. En büyük sermayemiz olan gençlerimizle gençlik komitesi kuracağız. Yeni dönemde oluşturacağımız hukuk komitesi, üyelerimize hukuki konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Laf üretmeye değil, icraat yapmaya geliyoruz. Bizler çalışan ve üreten bir aileyiz" ifadelerini kullandı



"ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI HAKİM KILINMALI"



"TETSİAD neredeyse 15-20 yıldır koltuğundan kalkmak istemeyen isimler tarafından yönetilmektedir" diyen Hasan Hüseyin Bayram, "EVTEKS fuarı, her geçen yıl kan kaybederken, tuvaletlerden temizliğe, giriş çıkışta yaşanan aksaklıklara kadar üyelerimiz için adeta sorunlar yumağına dönüşürken siz neredeydiniz? Yüzlerce firmamız yer için sıra beklerken, siz TETSİAD'ı yönetenlerin nasıl oluyor da üçer - beşer tane yeri olur? Yıllardır o koltukları meşgul ediyorsunuz. Bu zamana kadar TETSİAD'da neden şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kılamadınız? Eğer şeffaf ve hesap verebilir olduğunuzu iddia ediyorsanız, bugüne kadar gelir gider cetvellerini, mali bütçeyi üyelerimizle neden paylaşma ihtiyacı hissetmediniz" diye konuştu.



"LÜZUMSUZ MASRAFLAR SEKTÖRE YÜK OLDU"



Seçim sürecinde Başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram'a büyük haksızlıklar yapıldığını ifade eden Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi ise, "Ben bir haksızlık olduğu için bugün buradayım. Biz bu kurumları her zaman adaletle yönettik. Bu seçim sürecinde yapılan haksızlıklardan bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin İhracatçılar Meclisi Başkanı Hasan Hüseyin beyin karşısına geçti. Nasıl iş bu? İTKİB Hasan beyin karşısına geçti. Bu isimlerin hepsi TETSİAD'tan çıktı. Burada büyük bir haksızlıklar var. TETSİAD hepimizin derneği. Sektörün önünü açan adımlar atmalıyız. Hasan Bayram kardeşimiz dürüst bir insan. Kendisini çok iyi tanıyorum. Göreve geldiğinde güzel işlere imza atacağına inancım tam" dedi.



"SEKTÖRÜMÜZÜN KAN DEĞİŞİMİNE İHTİYACI VAR"



İstanbul Ticaret Odası Ev Tekstil Komitesi Başkanı Yılmaz Söyler ise, "TETSİAD'ta geleneksel olarak birbirini takip eden bir yönetim anlayışı vardı. Hasan Bayram, yeni bir soluk ve heyecanla yola çıktı. Bir kan değişimine sektörümüzün ihtiyacı var. Evteks gibi bir fuarı eski güzel günlerine ulaştırmalıyız. Bu dernek hepimizin derneği" mesajını verdi.



Konuşmaların ardından firma yöneticileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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