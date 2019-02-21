Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"nda ön eleme sürecine katılmaya hak kazanabilmek için dosya yükleme süresi yarın sona erecek.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"nda ön eleme sürecine katılmaya hak kazanabilmek için dosya yükleme süresi yarın sona erecek.



UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ev ve mekan tekstilinde genç yetenekleri sektöre kazandırarak sektörün gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amacıyla organize edilen yarışmaya üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.



Katılımcılar bu yıl tek ürün yerine kapsül koleksiyon olarak hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya başvurabilecek. Buna göre katılımcılar, ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3, en fazla 6 ürünün yer aldığı bir kapsül koleksiyon hazırlayarak, kurgulanan bir yaşam alanı içinde belirtilen pafta formatı ile sunum yapacak.



"Ürün Tasarımı Kategorisi"nde gerçekleştirilecek Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünler yer alacak.



Bu yıl teması sürdürülebilirlik olan yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500 ve üçüncüye de 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren 3 kişiye Ticaret Bakanlığının uygun görmesi halinde yurt dışı eğitim imkanı sağlanacak. Dereceye girenler bunu yanında on-line İngilizce eğitimi, staj ve tasarım tescil ödüllerine de sahip olabilecek.



Ön başvuruları yarın sona erecek yarışmanın on-line jüri değerlendirmesi ise 11-22 Mart'ta gerçekleştirilecek. Akademisyen, sanayici ve tasarımcılardan oluşan jüri üyeleri atölye çalışmasına katılmaya hak kazanacak 10 yarışmacıyı belirleyecek ve isimleri 27 Mart'ta yarışmanın internet sitesinde açıklanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türk ev tekstili ürünlerinin ortaya çıkmasında sektörün tasarımcı kimliğine yardımcı olmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti.



Engin, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesini de hedefleyen yarışmamız ihracatın katma değerini artıracak yeni tasarımcıların yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yarışmamız ilk bakışta bir desen yarışması olarak algılanabilir ancak durum çok farklı. Yarışma, perdelik kumaş, perde sistemi, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi farklı ihtiyaçlara hizmet edecek ev ve mekan tekstili ürünlerini kapsıyor."

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