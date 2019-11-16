"Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması" ödül töreni

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nce (UTİB) tekstilde uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, perdelik kumaş, perde sistemleri, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkılarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün ürünler yarıştı.

Yarışma kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve eleme sürecinin ardından yarışmanın kazananları belirlendi. Yarışmada, "Waste Denim" adlı tasarımıyla Bengi Meydan birinci, "Wien" isimli tasarımıyla Can Berkay Turhan ikinci ve "Intensity" isimli tasarımıyla Zeynep Pasinli üçüncü oldu.

Dereceye girenlere yurt dışı eğitim imkanı, online İngilizce eğitimi, staj ve tasarım tescil ödüllerinin yanı sıra sırasıyla 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin lira para ödülü verildi.

Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor, ödül töreninde yaptığı konuşmada, mekan tekstilleri sektöründe Türkiye'nin dünya pazar payının yüzde 4,5 ve yıllık ihracatının 2,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

UTİB tarafından, 2018 yılı sonunda yüzde 6 artış ile yaklaşık 600 milyon dolar mekan tekstili ihracatı gerçekleştirildiğine ve kilogram başına 10 dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çeken Karaçor, "Bu bağlamda, pek çok açıdan eşsiz olan ev ve mekan tekstilleri sektörümüzde tasarım süreci, ürünün pazarlanmasında en ön planda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması" ile genç tasarımcıları ev tekstili sektörüne teşvik etmeyi ve sektöre özgün tasarımlar kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Karaçor, şunları kaydetti:

"Yarışmayı 2011 yılından bu yana düzenliyoruz. Bugüne kadar toplam bin 951 başvuru aldık ve 129 kişiye ödül verdik. Yarışmamızı bu yıl 'sürdürülebilirlik' ana teması çerçevesinde sadece öğrencilere yönelik gerçekleştirdik. Bizler, yarışmalar ve benzeri etkinliklerle ülkemizdeki potansiyel yetenekleri ve tasarlama kapasitemizi ortaya çıkarıyoruz. Söz konusu tasarım yarışmaları, ülkemizin ihracat hedeflerinin en önemli bileşenlerinden birisini oluşturuyor. Bu yarışma, ev ve mekan tekstillerinde moda oluşturabilecek tasarımların ortaya çıkmasını sağlayacak ve yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralayacak."