Son Dakika Haberleri: Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti

Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti

40 dakika önce

AB'de evlenme oranı en yüksek ülke binde 7,5'le Litvanya oldu.

Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti, System.String[]
AB'de evlenme oranı en yüksek ülke binde 7,5'le Litvanya oldu. Evlenme oranı en düşük ülke ise binde 3,1'le Slovenya olarak ölçüldü. Türkiye'de ise evlenme oranı binde 7,1'i buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:40 

Slovenya, Litvanya, Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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