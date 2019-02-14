Türkiye evlenme oranında 26 AB ülkesini geçti

AB'de evlenme oranı en yüksek ülke binde 7,5'le Litvanya oldu.

AB'de evlenme oranı en yüksek ülke binde 7,5'le Litvanya oldu. Evlenme oranı en düşük ülke ise binde 3,1'le Slovenya olarak ölçüldü. Türkiye'de ise evlenme oranı binde 7,1'i buldu.

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