Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un Etkisine Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un Etkisine Giriyor

30.07.2023 12:31

Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı 'eyyam-ı bahur'un etkisine girecek. Eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor ve Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldı ve küresel ısınmanın etkisi her geçen gün artıyor. Vatandaşların sıcaklara dikkat etmesi, güneş ışınlarından korunması ve su tasarrufu yapması önemli.

Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul Teknik Üniversitesi, Toros Dağları, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un Etkisine Giriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan Organ Nakli Açıklaması
12:01 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan, güzel haberi verdi: Organ nakline gerek kalmadı
11:54 Esenyurt'ta Whatsapp paylaşımı nedeniyle 2 kişi öldü
11:50 Türkiye bu vahşeti konuşuyor! 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni ortaya çıktı
11:50 Cardi B, Sahnedeki Dinleyicisine Mikrofon Attı
11:50 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Cardi B, kendisine alkollü içeçek fırlatan seyircinin kafasına mikrofon attı
11:46 Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
11:12 Askerlik süresi uzatılacak mı? İddialara MSB'den yanıt
10:58 Yapay Zeka Ünlü Çiftin Arasını Açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 12:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un Etkisine Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement