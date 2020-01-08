Türkiye, Fas'a açtığı "çelik" davasını kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Fas'a açtığı 'çelik' davasını kazandı - Son Dakika

Türkiye, Fas'a açtığı "çelik" davasını kazandı

7 saat önce

Türkiye, Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) açmış olduğu davayı kazandı.

Türkiye, Fas'a açtığı

Türkiye, Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) açmış olduğu davayı kazandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin talebiyle kurulan DTÖ paneli, Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyelerinin katılımıyla bugün toplanan DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı'nda onaylandı.

Fas, Türkiye'den yassı çelik ürünleri ithalatına yüzde 11 oranında anti-damping önlemi almıştı. Panel raporu, Fas'ın bu uygulamasını DTÖ kuralları çerçevesinde haksız bulmuştu. Raporun onaylanmasıyla Türkiye'nin haklılığı tescil edilmiş oldu.

Panel, geçen aylarda yayımladığı raporda, Fas'ın antidamping anlaşmasına aykırı hareket ederek Türkiye'nin DTÖ anlaşmalarından kaynaklanan haklarına zarar verdiğine hükmetmiş ve Fas'tan, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemişti. Panelin bu kararını temyiz etmek isteyen Fas, DTÖ Temyiz Organı'nın işlevsiz hale gelmesi sonrası temyiz talebini geri çekmiş, bunun üzerine Türkiye lehine olan panel kararı üyelerin onayına sunulmuştu.

- "DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri"

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, söz konusu kararın, DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Madenoğlu, Ticaret Bakanlığı eş güdümünde yürütülen dava sürecinin Türkiye'nin çok taraflı sistem içerisinde kazanımları arasında önemli bir yeri olacağına işaret ederek, Türkiye'nin son dönemde DTÖ içerisindeki etkinliğinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki davalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Madenoğlu, "Çok taraflı sistemde ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam edeceğiz." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi
Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma

Son Dakika Haberleri
23:30 Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika
23:30 Sisi, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
23:30 FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı - Son Dakika
23:26 Adana köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
23:24 Şehit ateşi Mersin'e düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:35:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Fas'a açtığı "çelik" davasını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]