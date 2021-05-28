Üye Girişi
Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu - Son Dakika

Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu

28.05.2021 14:31

Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu

İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı

EDİRNE - İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu

İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde Türkiye'de ilk kez Edirne'de hayata geçen Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde, İstanbul fethinin yürüyüşü dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı, minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi, heykeller birebir ölçülerde yapıldı, odalar hareketli resim ve metinlerle donatıldı ve Fatih'in doğumundan ölümüne her şey anlatıldı.

Edirne Saatli Medrese, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından müze olarak yeniden düzenlendi. Geleneksel ve modern yaklaşımlarla tanzim edilen Saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmed'e adanmış ilk tematik müze olma vasfını taşıyor.

Müzede birçok ilkler gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murad tarafından yaptırılan Saatli Medrese, müzeye dönüştürülürken, geleneksel sanatların çağdaş tasarımlarla yorumlandığı resimli bir kitap gibi tasarlandı. Çok katmanlı ve çok katılımlı olarak ele alınan müzede birçok ilkler gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan altmış figürün yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı.

Minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi

Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Babüssaade, savaş kulesi, şahi topun dökümü gibi temalar işlendi. Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmed, Fatih Sultan Mehmed, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek, döneme uygun kıyafetlerle giydirildi. İlk defa bu müze için yapılan bir dizi minyatür ile Hünername ve Silsilename'den alınan döneme dair bazı minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi.

Heykelleri birebir ölçülerde yapıldı

Medresenin kışlık dershanesinde, Taşköprülüzade'nin Şakayık-i Nu'maniyye isimli eserinde yer alan Fatih'in huzurunda ilmi tartışmayı gösterir minyatür canlandırıldı. Minyatürde bulunan halı deseninden esinlenerek yeniden tasarlanan ipek halı İzmir Selçuk'ta özel olarak dokutuldu. Fatih Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Hocazade Muslihiddin, Seyyid Ali ve Molla Zeyrek heykelleri birebir ölçülerde yapıldı, orijinal kumaş ve modellerden esinlenerek hazırlanan özel tasarımlarla giydirildi.

Hareketli ve hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı

Saatli Medrese hücrelerinin her bir duvarı, ziyaretçisini günümüz teknolojisini kullanarak bir zaman yolculuğuna çıkarmakla birlikte, Fatih'in hayatını yansıtan bir kitabın sayfaları gibi tasarlanarak hareketli/hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı. Yapının duvarlarına bir ara yüzey katmaksızın ilk kez bir müze yapısında wall printer uygulamasıyla resim, infografik harita ve metinler yazdırıldı.

Müzenin açılışı gerçekleştirildi

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin açılışı korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar müzeyi ziyaret etti.

Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu
Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu
Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu
Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Medrese, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Son Dakika Haberleri
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
14:18 Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı!
14:05 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
Dardanel, Yunanistan'ın önde gelen deniz ürünleri şirketini satın alacak Dardanel, Yunanistan'ın önde gelen deniz ürünleri şirketini satın alacak         
14:35
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti         
14:11
Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı         
14:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor         
13:52
Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek         
13:13
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:44:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement