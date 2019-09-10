Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Bilecik'te

Bilecik'te düzenlenen Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, düzenlenen açılış seremoniyle başladı.



İstasyon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen 51 ilden 389 sporcunun katıldığı seremoniye katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sporun kaybedeninin olmadığını bir etkinlik olduğunu ifade etti. Şentürk, "Farklı illerden gelerek burada mücadele edeceksiniz. Müsabakalarda kaybeden yok, sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Burada kaybetseniz bile aynı kararlılıkla spora devam edeceksiniz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam etmelisiniz. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Yavuz Can da şampiyonaya katılan sporcu sayısının yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Burada başarı elde edenler Avrupa'da, Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Son dönemde boks sporuna inanılmaz bir ilgi var" diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise, boksun disiplin saygı ve sevginin ön planda olduğu olimpik bir spor branşı olduğunu belirterek, "Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda içinizden çok başarılı sporcular çıkacağına ve bu sporcuları Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına canı gönülden inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum" dedi.



Açılış seremonisine; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve daire müdürleri ile sporseverler katıldı. - BİLECİK