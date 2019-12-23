Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika
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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

6 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış konuşmasını yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, böyle bir şampiyonanın ev sahipliğini üstlenmeleri nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcunun katıldığını belirten Memiş, "Güzel bir organizasyon olacak. Seyir zevki yüksek mücadeleler izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, boksun önemli bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, "Boks, dünyada futboldan sonra en çok izlenen spor dallarından bir tanesi. Büyük bir seyirci kitlesi var. Erzurum da iyi boksörler yetiştiren bir kentimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, "Biz sporu barış için yapıyoruz. İstiyoruz ki ülke insanımız sporun bütün dallarında etkili olsun. Ülkemiz uluslararası alanda temsil edilsin. Erzurum, sporun merkezi olsun istiyoruz. Erzurum güreş, boks, kış sporları ve diğer dallarda sporcular yetiştiren, Türk sporuna büyük katkıları olan bir şehir." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonanın ilk günü, erkeklerde 57, 75 ve 81 kilo, kadınlarda ise 57, 60, 64 ve 69 kilo müsabakaları düzenlenecek. Organizasyon, 27 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Palandöken, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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