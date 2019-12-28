Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakaları ile tamamlandı.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakaları ile tamamlandı.

Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda 5 gün süren organizasyonun son gününde kadın ve erkek boksörler final karşılaşmaları için ringe çıktı.

Organizasyon kapsamında erkeklerde 8, kadınlarda 10 sıkletteki final müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Final maçları sonucunda erkeklerde Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Volkan Gökçek, Adem Furkan Avcı, Serhat Güler, Mehmet Nadir Ünal, Mücahit İlyas ve Eren Uzun, kadınlarda ise Melek Yamak, Buse Naz Çakıroğlu, Beyza Saraçoğlu, Esra Özyol, Esra Yıldız, Urguya Us, Reyhaneh Zare, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir ve Elif Güneri sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile diğer davetliler tarafından verildi.

Palandöken, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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