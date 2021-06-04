Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası - 01-07 Temmuz 2021 - Şırnak - Son Dakika

Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası - 01-07 Temmuz 2021 - Şırnak 04-06-2021 - 19: 25 | Görüntülenme Sayısı: 156

2021 yılı faaliyet programımızda yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler, Gençler) 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonu' nda yapılacaktır. Şampiyona Talimatı ekte olup, Şampiyonaya katılacak sporcularımızın listeleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca kulüp sporcuları Online Kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde Şampiyonaya kabul edilmeyecektir. Son online kayıt tarihi 27 Haziran 2021' dir. Ferdi sporcuların kayıtları tartı günü Federasyon Görevlileri tarafından yapılacaktır.

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