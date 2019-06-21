Son Dakika Haberleri: 'Türkiye Festivali' ülkeye milyonlarca turist çekecek
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'Türkiye Festivali' ülkeye milyonlarca turist çekecek

2 saat önce

Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

'Türkiye Festivali' ülkeye milyonlarca turist çekecek , System.String[]
Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13 
türk, rusya, turist, türkiye, Ekonomi
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