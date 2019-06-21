'Türkiye Festivali' ülkeye milyonlarca turist çekecek
2 saat önce
Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:13
Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye
Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist
sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi.
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